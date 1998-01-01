Дипломаты США покинули представительство в Каракасе

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Срок пребывания сотрудников внешнеполитического ведомства США на территории Венесуэлы истек 25 января.

Фото: © РИА Новости / Лео Альварес

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 27

По истечении срока, выделенного президентом Венесуэлы Николасом Мадурой сотрудникам американского внешнеполитического ведомства, дипломаты покинули представительство США в Каракасе.

— Сообщаем, что вчера, 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками, —цитирует ТАСС сообщение МИД южноамериканского государства.

Американские дипломаты должны были выехать из страны 25 января, в 16:00 по времени Каракаса (23:00 по московскому времени), однако днем позже в субботу, 26 января, оппозиционер Хуану Гуайдо заявлял, что сотрудники диппредставительства США якобы сообщили ему, что не покинут Венесуэлу после того как в Белом доме его признали временным президентом страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что Гуайдо провозгласил себя «другом всех стран» и назначил сроки выборов.

Тема:
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