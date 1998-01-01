«Разбудите меня, когда все это закончится»: Хабиб Нурмагомедов о своей дисквалификации

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Решением NSAC он оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев за то, что устроил потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

Спортсмен заявил, что такое решение связано с политикой Штатов.

— Политика навсегда, –написал спортсмен в своем микроблоге в Twitter после оглашения вердикта NSAC.

politics forever — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 29 января 2019 г.

Также на своей страничке в Instagram он опубликовал фотографию, на которой он запечатлен лежащим на диване с закрытыми глазами.

Instagram @khabib_nurmagomedov

Потасовка произошла 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе. В ней приняли участие российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ряд членов его команды, а также его противник ирландец Конор Макгрегор и его соратники. В конфликт вмешались и зрители в зале.

Ранее Пятый канал сообщал, что дисквалификация Нурмагомедова может быть сокращена до полугода, если он снимется в социальной рекламе, которая направлена против хулиганства. Однако российский спортсмен отказался сниматься в ролике, поэтому дисквалификация сокращена не будет.