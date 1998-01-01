«За себя и за того парня»: Кроме своего штрафа Нурмагомедов оплатит еще за двоих

, 1:15 Эфирная новость 443

Российский боец оштрафован на полмиллиона долларов и дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Макгрегором.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 91

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов помимо своего штрафа в 500 тысяч долларов покроет взыскания и за своих «коллег» по октагону — Зубайра Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, который приходится ему двоюродным братом.

Во вторник, 29 января, Атлетическая комиссия штата Невада вынесла постановление относительно потасовки после боя с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре прошлого года, в которой приняли участие оба Нурмагомедовых, а также Тухугов.

Комиссия постановила оштрафовать Хабиба Нурмагомедова на полмиллиона долларов, а других двоих россиян — на 25 тысяч долларов каждого.

В ответ на это представитель обладателя чемпионского титула в легком весе сообщил, что тот оплатит все три штрафа, а также услуги адвоката на сумму 200 тысяч долларов. Таким образом, общая сумма, которую выплатит Нурмагомедов, составит 750 тысяч долларов.

При этом Макгрегору комиссия предписала заплатить лишь 50 тысяч долларов.

Кроме того, знаменитый дагестанец дисквалифицирован на девять месяцев, а двое других — на год.

Ранее Пятый канал сообщал, что срок запрета выхода на октагон для Хабиба Нурмагомедова может быть сокращен до полугода.

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