Все в соответствии с законом — Валентина Матвиенко о задержании Арашукова

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Сенатор от Карачаево-Черкесии задержан по подозрению в двух убийствах и организации ОПГ.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

Тема:
Арест Арашукова 8

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанным сенатором от КЧР, Рауфом Арашуковым. Она отметила, что вся процедура прошла в соответствии с законом, а преступления, совершенные Арашуковым относятся к периоду, когда он еще не был сенатором. Также Матвиенко подчеркнула, что определение кандидатур сенаторов — задача регионов.  

Также Матвиенко пояснила будущее депутатского статуса Арашукова. В соответствии с установленной процедурой, если сенатор будет осужден, это станет основанием для автоматического лишения его статуса сенатора. Впрочем, он может снять полномочия добровольно. Напомним, что Арашуков уже лишен депутатской неприкосновенности.

Рауф Араршуков был задержан в среду, 30 января, в зале заседаний Совфеда после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, который объявил о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. Операция была согласована с Советом Федерации. Арашукова подозревают в убийстве двух человек: председателя общественной организации Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраиля Шебзухов. Кроме того, Арашукову грозит статья 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Некоторое время назад был задержан также отец сенатора Рауль Арашуков, занимающий пост советника генерального директора «Газпром Межрегионгаз».

Сейчас делом Арашукова занимается Главк Следственного комитета при поддержке ФСБ. Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором сенатора обыскивают люди в форме возле здания Совфеда.

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