Видео: Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации

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Сенатор от Карачаево-Черкессии задержан по подозрению в двух убийствах и организации преступного сообщества.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @stasdzasokhov

Тема:
Арест Арашукова 5

Станислав Дзасохов, работник аппарата Совета Федерации опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен обыск задержанного в среду, 30 января, сенатора Рауфа Араршукова. Ранее стало изветсно, что парламентария от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совфеда по подозрению в двойном убийстве и организации ОПГ. На задержании присутствовали Юрий Чайка и Александр Бастрыкин.

На коротком ролике, который Дзасохов опубликовал в сторис своего Instagram видно, как люди в форме и масках обыскивают человека возле машины. Предположительно, этот человек и есть сенатор Арашуков.

Ранее Пятый канал публиковал хронику задержания сенатора Арашукова.

Тема:
Арест Арашукова 5
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