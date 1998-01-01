Видео: Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации

Станислав Дзасохов, работник аппарата Совета Федерации опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен обыск задержанного в среду, 30 января, сенатора Рауфа Араршукова. Ранее стало изветсно, что парламентария от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совфеда по подозрению в двойном убийстве и организации ОПГ. На задержании присутствовали Юрий Чайка и Александр Бастрыкин.

На коротком ролике, который Дзасохов опубликовал в сторис своего Instagram видно, как люди в форме и масках обыскивают человека возле машины. Предположительно, этот человек и есть сенатор Арашуков.

Ранее Пятый канал публиковал хронику задержания сенатора Арашукова.