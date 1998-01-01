Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения

Следственный комитет сообщает, что сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, которые были задержаны 30 января, предъявлены официальные обвинения.

Рауфа Арашукова, члена Совфеда от Карачаево-Черкесии, обвиняют по трем статьям УК РФ: 105 («Убийство»), часть 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и часть 4 статьи 309 («Давление на свидетеля»).

Раулю Арашукову вменяется мошенничество — часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 210, «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения».

Также известно, что сенатор Арашуков запросил переводчик, сославшись на плохое знание русского языка. Напомним, он был арестован 30 января в здании Совета Федерации по подозрению в убийстве Аслана Жукова и Фраиля Шебзухова. Его отца подозревают в хищениях на сумму больше 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о попытках Арашукова покинуть зал заседаний Совфеда.