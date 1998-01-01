СК анонсировал задержания руководителей газовых компаний по делу Арашуковых

Задержание сенатора Рауфа Арашукова во время заседания Совета Федерации — это сенсация. Обычно лишить неприкосновенности парламентария настолько долгая процедура, что подозреваемые сбегали. Сегодня операция была молниеносной и это только начало. Вечером 30 января Арашукова арестовали.

Кроме сенатора, задержаны его отец и двоюродный брат — авторитетные газовики юга России. Следователи сейчас допрашивают еще ряд управленцев и дело Арашуковых может стать не менее громким, чем антикоррупционные чистки в Дагестане.

Это утро в Совете Федерации началось с песен и танцев. Увертюра перед настоящей драмой. В это время все выходы из Совета Федерации перекрыли, лифты заблокировали, а на первом этаже дежурила группа ФСБ. В зале заседаний, в звенящей тишине, председатель СК Бастрыкин и Генпрокурор Чайка зачитывали сенаторам постановление о задержании Рауфа Арашукова. После чего сенаторы единогласно лишили коллегу неприкосновенности. Представитель Карачаево-Черкесии в последний момент даже попытался сбежать. Его остановила глава верхней палаты парламента.

— Он пытался подняться наверх и уйти с заседания, я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения, — рассказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Сенаторы рассказывают: их самый молодой коллега чуть не опоздал на собственное задержание. Арашуков вошел в зал, когда постановление почти дочитали.

— Буквально через несколько минут в зале появился Арашуков, немножко запыхавшийся и было впечатление, что его просто выдернули неожиданно. К нему подошли три человека под руководством четвертого и легонько под локоток вывели его из зала, — рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Кстати, сразу после задержания сенатор от Карачаево-Черкессии потребовал переводчика — потому что русским владеет плохо. Правда, общаться с адвокатом это ему не мешало. Судя по улыбке, все всё поняли.

— Если я говорю плохо по-русски, это не значит, что я не могу думать хорошо, — ранее говорил Арашуков.

Рауфа Арашукова обвиняют в хищении природного газа — почти на 30 миллиардов рублей и двух убийствах — зампредседателя молодежного движения Адыгэ-Хасе Аслана Жукова и советника главы региона Фраля Шебзухова в 2010-м. Брат последнего утверждает — нападение было спланировано.

— Это чисто политическое убийство, связано с назначением брата на должность председателя правительства. Поступали звонки, угрожали: откажись от должности, — говорит Марат Шебзухов, брат Фраля Шебзухова.

Пока в Совете Федерации задерживали Рауфа Арашукова, в Петербурге следователи пришли к его отцу, Раулю. В его кабинете изъяли четыре ноутбука, шесть планшетов и 11 телефонов. Следователи считают, Арашуков-старший активно пользовался связями в структурах топливно-энергетического комплекса Кавказа и продвигал на руководящие должности своих родственников.

— Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром», — заявила Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ.

Арашуковы действительно жили на широкую ногу. Вот день рождения главы семейства, Рауля. Гостей развлекает Николай Басков. Для такого торжества он даже язык подтянул.

Сегодня выяснилось, Арашуковы могут быть связаны с другими заказными убийствами. Эксперты уверены — члены семьи работали вместе.

— Данный факт может свидетельствовать о том, что часть похищенных денег может быть вложена в предвыборные компании и выдвижение нужных лиц на определенные должности, — сказал Павел Зайцев, бывший следователь по особо важным делам.

Вся операция по задержанию отца и сына Арашуковых проходила в строжайшей секретности. А в Совете Федерации о ней предупредили только председателя, Валентину Матвиенко, говорят сенаторы. И то, перед самым заседанием.

Насколько масштабной была организация Арашуковых, следствие пока не разглашает. Но известно, что сейчас оперативники работают в Москве, Петербурге, Ставрополе, Астрахани, Махачкале и других городах. Так что в этом деле могут появится новые фигуранты.

После утренних арестов следователи пришли ко всем руководителям предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского округа. Их планируют задержать. В том числе и к племяннику Рауля Арашукова — Руслану. Вот его дом в Астрахани. Интересно, был ли хоть кто-то в этой семье, кто не участвовал в криминальных схемах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что смеющийся сенатор Рауф Арашуков в зале суда попал на видео.