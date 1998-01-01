В распоряжении Пятого канала попало уникальное видео — с высоты птичьего полета заснят «Адиюх Пэлас» — спа-отель, принадлежащий семье Арашуковых. Напомним, Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан в зале заседаний Совфеда 30 января.

Масштаб «Адиюх Пэлас» поражает — по данным booking.com он занимает 17 гектаров земли возле родового аула Арашуковых Хабеза, на территории расположено все необходимое для отдыха — рестораны, спа, отели, всевозможные спортивные объекты и даже музей ретро-автомобилей. Вероятно, экспонаты из этого музея попали на видео, снятое у ворот курорта.

Пятый канал

На съемке с высоты виден значительный масштаб «Адиюх Пэлас» — заснят и парк с винтажными авто, и водоем прямо на территории курорта, и теннисные корты с детскими площадками. Также в кадр попал придорожный баннер с портретом Арашукова и надписью «Мололдежь за Рауфа».

По сообщениям с места событий, Арашуковы обустроили шикарный отель на своей малой родине в качестве резиденции для приемов — Рауф и его отец Рауль селили там звезд, чиновников и бизнесменов, с которыми вели дела. Кроме того, «Адиюх Пэлас», расположенный возле одноименной башни и источника приносил доход от приезжих. На момент 31 января через официальный сайт курорта и большинство сервисов бронирования заказать номер в «Адиюх Пэлас» нельзя.

Под вопросом остается источник финансирования роскошного курорта. В данный момент следователи Главка СКР допрашивают Рауля Арашукова, его второго сына Руслана и еще их нескольких подельников. В зависимости от их роли в хищениях природного газа на суммы выше 30 миллиардов рублей, Арашуковым грозит наказание по части 4 статьи 159 УК РФ, и статье 210 УК РФ («Мошенничество», «Создание и участие в преступном сообществе»). По одной из версий, именно на похищенные деньги и был построен «Адиюх Пэлас».

Ранее Пятый канал рассказывал о криминальном прошлом Рауфа Арашукова и его клана.