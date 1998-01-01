Посол РФ в Венесуэле рассказал об идейных расхождениях в лагере Гуайдо

Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский рассказал Пятому каналу о расхождениях в стане оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.

— На данный момент надо понимать, что оппозиция, будучи объединена вот этим его самопровозглашением, тем не менее уже начинает расслаиваться в отношении тех или иных мер, которые принимает Хуан Гуайдо, — рассказал посол.

Он отметил, что в настоящее время Венесуэла находится в состоянии тревожного ожидания относительно дальнейшего развития событий в стране и вокруг нее.

— Давайте подождем, посмотрим, как будут развиваться события, — сказал Заемский.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по словам Хуана Гуайдо, его сторонники уже тайно встречались с венесуэльскими военными.