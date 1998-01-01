Рауль Арашуков, отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова, теперь тоже под арестом — Басманный суд избрал ему схожую меру пресечения, сообщает РИА Новости.

Арашукова-старшего задержали в Санкт-Петербурге 30 января в офисе «Газпрома». Затем его этапировали в Москву, где ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца до 30 марта. На судебном заседании, в отличие от сына, он сидел за решеткой и не улыбался.

Отца арестованного сенатора обвиняют в мошенничестве и организации преступной группировки с использованием служебного положения, по предварительным данным он похитил природного газа более, чем на 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с шикарным спа-курортом семьи Арашуковых.