Отец сенатора Арашукова арестован — видео из Басманного суда

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Рауф Арашуков был задержан 30 января, на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Арест Арашукова 26

Рауль Арашуков, отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова, теперь тоже под арестом — Басманный суд избрал ему схожую меру пресечения, сообщает РИА Новости.

Арашукова-старшего задержали в Санкт-Петербурге 30 января в офисе «Газпрома». Затем его этапировали в Москву, где ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца до 30 марта. На судебном заседании, в отличие от сына, он сидел за решеткой и не улыбался.

Отца арестованного сенатора обвиняют в мошенничестве и организации преступной группировки с использованием служебного положения, по предварительным данным он похитил природного газа более, чем на 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с шикарным спа-курортом семьи Арашуковых.

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