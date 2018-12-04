«Развелась и счастлива»: Звезда «Дома-2» Лена Хромина шокировала пользователей

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Экс-участница популярного проекта сообщила в Instagram о разрыве с мужем.

Фото: Instagram @_elenakhromina_

Тема:
Ольга Бузова 365

Звезда телестройки, скандальная блондинка Лена Хромина сообщила в Instagram шокирующее известие. Под очередной фотографией в социальной сети девушка рассказала, что развелась с мужем. Комментарии под постом экс-участница «Дома-2» ограничила, поэтому выяснить, что стало причиной такого резкого поворота, пользователям так и не удалось.

 — Развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. Инстаграм постараюсь вести в обычном режиме. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива, — подписала публикацию молодая художница.

Неожиданная новость ошеломила фанатов звезды «Дома-2». Буквально пару месяцев назад Хромина сообщила, что вышла замуж. Молодожены даже не поскупились на торжество. Свадьбу влюбленные сыграли в солнечной Доминикане, где оставили полмиллиона рублей. Подписчики в Instagram радовались за свою любимицу, просматривая фото и видео с райского уголка на ее странице.

 
 
 
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Публикация от K H R O M I N A E L E N A (@lenokhromina)

Однако в один момент сказка закончилась, и супруги разошлись. Теперь фанатам остается только ждать, кто станет новым избранником Хроминой, ведь девушка не бывает долго одна. За время участия в скандальном проекте она сменила нескольких кавалеров. Сначала прилюдно целовалась с Романом Гриценко, потом стала спутницей Саймона Марданшина. Зрители были расстроены, когда их любимица покинула шоу. Однако грустили они недолго: вскоре после ухода блондинка сообщила, что нашла нового принца, с которым свяжет свою судьбу.

Ранее Лена Хромина пожаловалась на пагубное влияние реалити-шоу.

Тема:
Ольга Бузова 365
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