В биорафии уволенного замглавы «Росгеологии» есть много темных пятен

На этой неделе звездой Интернета стал нескромный менеджер государственного стратегического холдинга «Росгеология» Руслан Горринг. В сети разошлось видео, на котором он играет в онлайн-игру, угрожает другим игрокам расправой, ругается матом и унижает девушек. В общем перед нами очередной персонаж так нынче популярных историй про беспредельщиков, которые причастны к государственным структурам. Они свято верят, что им закон не писан. И если им удалось сделать хоть какую-то карьеру, то плевать они хотели на нормы морали. Такие, знаете, хозяева жизни как они есть.

— Иди отсюда, н***й. Слышь, б***ь, — дерзко общается с геймерами Руслан Горринг.

Это на первый взгляд может показаться, что за компьютером простой геймер. Как принято в среде так называемых стримеров — тех, кто делает из своей игры шоу для зрителей — спускает пар на игроков: матерится, оскорбляет их, все это в прямом эфире. Только перед десятками тысяч зрителей первый заместитель директора государственной компании «Росгеология» Руслан Горринг.

— Ты фильтруй с кем ты общаешься. Выруби н***й очко.

Дальше больше, Горринг начинает хвастаться своим харасментом.

— Я всех там кого хочешь. У меня б***ь четыре принцессы было. Согласись. Катя, Катя, Оля и Дарина. Все четыре б***ь козырные кошаки были.

И в прямом эфире кичится своим всевластием… и унижает некую Ксению, как говорит — помощницу и подчиненную. Девушка остается за кадром.

— Что за косяк был с командировкой? — вопрошает «высокопоставленный начальник».

— Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом, — отвечает девушка за кадром.

— Дальше. После этого я тебя н***й уволил, выгнал из компании за два часа, — парирует Горринг.

Руководство Росгеологии оперативно расторгла контракт со своим сотрудником за нарушение корпоративной этики. Поведение Горринга осудил и родной его отец, которому мы показали скандальные кадры.

— Он виртуальном мире другом абсолютно, он ушел из этой жизни, он ушел из-под контроля, без всего. Здесь ему помощь нужно оказать, — поясняет шокированный отец топ-менеджера Михаил Горин.

Сам уволенный топ-менеджер в телефонном разговоре с нами уверяет — выложенное видео ничто иное как происки его врагов. Эти кадры сняты полгода назад, когда он пребывал на больничном.

— Ну, давай честно. Наверное, не корректно, но, если по большому взять. Это было дома, это было в своем кругу с непонятными ребятами я играл, — пытается оправдаться Руслан.

В Росгеологии Горринг проработал четыре года. Предприятие это стратегическое, занимается разведкой месторождений не только в России, но и за рубежом. По данным базы СПАРК — Горринг руководит рядом дочерних и подрядных предприятий холдинга. Мы выяснили и другие факты из его биографии. Оказалось, что Руслан в 2011-м сменил фамилию — раньше был Ганижевым.

— Уважаемый, вы задержаны сотрудниками милиции. Присядьте пожалуйста, не оказывайте сопротивление, — звучит голос за кадром.

Это оперативные кадры восьмилетней давности. Правоохранители заковывают в наручники будущего заместителя главы Росгеологии, тогда еще доверенного лица председателя районного совета депутатов Московской области. Только что пять миллионов рублей, по версии следствия, Ганижев получил от коммерсанта. Он и местный депутат, по данным сыщиков, требовали деньги с предприятий за крышевание бизнеса. Позже подельника осудили на два года, а Руслан так и не был наказан.

— Наверное, покровительные связи, весьма. Потому что поменять фамилию и уйти в агентство, которое подчиняется напрямую министерству — для этого нужны большие связи, большие контакты, — комментирует депутат совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области (2011 г.) Владимир Глотов.

Больших связей уволенный топ-менеджер, признается — никогда не скрывал. Например, то, что он — зять экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Вот Горринг на фото со своей дочерью и супругой Нанди в интерьерах Росгеологии. С ней он познакомился во время службы во внешней разведке.

— С Зумой общался. Общался лично с ним. Бизнес если хотел сделать я бы сделал бизнес, чтобы до конца жизни обеспечить до пятого колена себе, — заявляет Горринг.

Успешным он был не только на работе и в личной жизни, но и в виртуальном пространстве. Бубна — под таким псевдонимом его знали в геймерском сообществе. Не раз спонсировал так называемых стримеров. Например, этой девушке просто так подарил 130 тысяч рублей.

— С чего вдруг такой подарок сюрприз такая супер щедрость? — удивляется она.

Аккаунт Руслана Горринга в популярном игровом сервисе заблокировали после появления скандального видео в Интернете. Но пользователи до сих пор ждут, когда спонсор вновь объявится, щедро раздаст крупные суммы.

Сам Бубна после увольнения жалуется нам на трудности, с которым он может столкнуться. Росгеология должна потребовать с него десять миллионов рублей. Компания помогла Горрингу частично оплатить ипотеку. Но интересует, конечно, другое — как на столь ответственный пост госкорпорация взяла человека с темными пятнами в биографии. Дыры в собственной службе безопасности теперь должна исправить большая инспекция. Минприроды, которому и подчиняется Росгеология уже объявило о тотальной проверке подведомственных предприятий.