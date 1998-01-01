Ижевские следователи устанавливают обстоятельства смерти Децла

Следственный комитет по Удмуртской республике проводит проверку по факту смерти Кирилла Толмацкого после концерта в кафе Posh в центре Ижевска.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели артиста.

— Проводится полное и объективное установление обстоятельств , — сообщил представитель управления СКР по Удмуртии

Агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник сообщило, что бездыханное тело музыканта было обнаружено в курилке заведения, где проходило частная вечеринка. На теле Децла не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Концертный директор рэпера Павел Веленец сообщил Пятому каналу, что у артиста остановилось сердце.