Ижевские следователи устанавливают обстоятельства смерти Децла

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В СК назначена судебно-медицинское исследование в рамках расследования.

Фото: Известия/ Михаил Терещенко

Тема:
Умер рэпер Децл 9

Следственный комитет по Удмуртской республике проводит проверку по факту смерти Кирилла Толмацкого после концерта в кафе Posh в центре Ижевска.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели артиста.

— Проводится полное и объективное установление обстоятельств, — сообщил представитель управления СКР по Удмуртии

Агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник сообщило, что бездыханное тело музыканта было обнаружено в курилке заведения, где проходило частная вечеринка. На теле Децла не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Концертный директор рэпера Павел Веленец сообщил Пятому каналу, что у артиста остановилось сердце.

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