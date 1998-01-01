«Все его друзья убежали» — менеджер ижевского клуба рассказал о смерти Децла

, 14:21 Эксклюзивное интервью 1 707

Рэпер Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @russianrastamafia

Тема:
Умер рэпер Децл 15

В ночь на 3 февраля Кирилл Толмацкий известный как Децл, скончался в ижевском клубе, где он отыграл концерт. Менеджер заведения рассказал Пятому каналу, как ситуация выглядела с его стороны.

Мужчина поделился шоком от ситуации — смерть артиста стала полной внезапностью, буквально за полчаса до этого он хорошо отыграл концерт.

— Я следил за залом, смотрел за вспышками, ему попросил вызвать «скорую», мы вызвали «скорую», — рассказывает потрясенный менеджер, который после вызова медиков увидел уже скончавшегося рэпера.

По словам работника клуба, он с коллегами пытался привести Толмацкого в чувство, однако это не помогало, а его друзья и знакомые убежали.

— Он просто был без сознания, зрачки не реагировали на свет, я не знаю, сколько он там лежал. Все его друзья убежали, которые как раз-таки попросили первые вызвать скорую, — объясняет менеджер.

Также мужчина пояснил, что Кирилл на выступлении был трезв и ничто не предвещало грядущей беды. Прибывшие по вызову медики не смогли помочь Децлу.

Ранее Пятый канал рассказывал о посмертных фото Децела.

Тема:
Умер рэпер Децл 15
3 февр
«Жизни на все не хватит» — Децл предсказал свою смерть в интервью 2015 года
3 февр
В сети появилось видео с попытками медиков спасти Децла
3 февр
«Главный кулинар» — Николай Дроздов о Децле на проекте «Последний герой»
3 февр
Посмертное фото Децла появилось в сети
3 февр
«Не может быть!» — Звезды и поклонники скорбят в сети о смерти рэпера Децла
3 февр
«Мой кумир» — рэпер ST о Децле
3 февр
Ижевские следователи устанавливают обстоятельства смерти Децла
3 февр
«Вечеринка у Децела дома» — Сергей Шнуров посвятил стих умершему рэперу
3 февр
«Мои слезы, моя печаль»: Подборка легендарных песен Децла
3 февр
«Большое несчастье»: Судившийся с Децлом рэпер Баста выразил соболезнования близким музыканта

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:12
«Снова появился отец»: Андрей Аршавин стал проводить с детьми больше времени
14:54
Пьяный мужчина напал на врача «скорой» в Санкт-Петербурге
14:47
«Жизни на все не хватит» — Децл предсказал свою смерть в интервью 2015 года
14:39
Список пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой
14:21
«Все его друзья убежали» — менеджер ижевского клуба рассказал о смерти Децла
14:15
Воздушная пробка — самолеты не могут сесть в Петербурге из-за метели
13:54
В сети появилось видео с попытками медиков спасти Децла
13:48
Враг у ворот: эпидемия кори на Украине может быть испытанием Пентагона
13:24
«Дорога как зеркало» — очевидец о страшной аварии под Калугой
13:01
«Главный кулинар» — Николай Дроздов о Децле на проекте «Последний герой»
12:52
«Запертые в теле селебрити»: Виторган вышел из себя после интервью Собчак
12:41
«Где все?» — интронизация Епифания прошла при пустой Софийской площади
12:32
Видео: Семь пассажиров автобуса погибли в аварии под Калугой
12:14
Скандал в прямом эфире: Анастасия Волочкова ответила на оскорбление Юлии Рутберг
12:02
До четырех увеличилось число жертв аварии с детским автобусом под Калугой
12:00
Почему шедевры в российских музеях так плохо защищены
11:48
«Вообще не ходит и не видит» — Сестра Элины Быстрицкой сообщила о ее здоровье
11:37
Посмертное фото Децла появилось в сети
11:30
«Не может быть!» — Звезды и поклонники скорбят в сети о смерти рэпера Децла
11:20
В аварии с детским автобусом под Калугой погибли два человека

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама