В ночь на 3 февраля Кирилл Толмацкий известный как Децл, скончался в ижевском клубе, где он отыграл концерт. Менеджер заведения рассказал Пятому каналу, как ситуация выглядела с его стороны.

Мужчина поделился шоком от ситуации — смерть артиста стала полной внезапностью, буквально за полчаса до этого он хорошо отыграл концерт.

— Я следил за залом, смотрел за вспышками, ему попросил вызвать «скорую», мы вызвали «скорую», — рассказывает потрясенный менеджер, который после вызова медиков увидел уже скончавшегося рэпера.

По словам работника клуба, он с коллегами пытался привести Толмацкого в чувство, однако это не помогало, а его друзья и знакомые убежали.

— Он просто был без сознания, зрачки не реагировали на свет, я не знаю, сколько он там лежал. Все его друзья убежали, которые как раз-таки попросили первые вызвать скорую, — объясняет менеджер.

Также мужчина пояснил, что Кирилл на выступлении был трезв и ничто не предвещало грядущей беды. Прибывшие по вызову медики не смогли помочь Децлу.

Ранее Пятый канал рассказывал о посмертных фото Децела.