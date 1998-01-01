Посмертное фото Децла появилось в сети

В сети появилось фото рэпера Децла в первые минуты после остановки сердца. Рэпер скончался 2 февраля спустя полчаса после концерта в Ижевске. Кадр опубликовал один из свидетелей произошедшего в паблике «Типичный Ижевск».

vk.com/id470663176

На фотографии видны следы борьбы медиков, которые пытались вернуть Толмацкого к жизни. К сожалению, спасти исполнителя не удалось.

Популярный еще с 2000-х годов, ставший кумиром поколения, рэп-исполнитель приехал в Ижевск для выступления на закрытой вечеринке местного бизнесмена. Децл был хедлайнером вечеринки. Как рассказывают гости мероприятия в социальных сетях, выступление прошло отлично. Децл исполнил все свои самые известные хиты и, конечно, самый главный — «Вечеринка».

Как рассказал Пятому каналу агент исполнителя, после завершения выступления Децл направился в гримерку, где ему стало плохо. Предварительная причина — остановка сердца.

Окончательно, причины смерти установит экспертиза. Пока местный СК заявил о начале проверки по факту смерти 35-летнего рэп-исполнителя в Ижевске.

Ранее Пятый канал публиковал слова ST о погибшем.