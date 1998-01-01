Глава СК по КЧР Казбек Булатов подал в отставку, его проверят по делу Арашуковых

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина инициирована служебная проверка Следственного комитета Карачаево-Черкесии, сообщает официальный сайт СКР. Глава ведомства — Казбек Булатов уже подал рапорт об отставке.

Читайте также В Петербурге продается квартира, фигурировавшая в деле сенатора Арашукова

Проверка коснется, в первую очередь, самого Булатова, также следователи изучат деятельность его заместителя, Арсена Еазова. Оба высокопоставленных следователя из КЧР вызваны в Москву для проведения следственных мероприятий по нашумевшему делу сенатора Арашукова и его семьи. В сообщении СК отмечается, что следователи работают не только с Булатовым и Еазовым, но и с другими правоохранителями из Карачаево-Черкесии.

Напомним, сенатор от КЧР Рауф Арашуков был задержан правоохранительными органами 30 января в здании Совфеда. Вскоре был задержан его отец Рауль и брат Руслан, а также несколько лиц, подозреваемых в участии в ОПГ, организованной Раулем Арашуковым. Основная статья обвинения — мошенничество, связанное с хищением природного газа, Рауфа Арашукова обвиняют в убийстве и давлении на свидетелей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мосгорсуд признал законным арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и оставил сенатора под стражей.