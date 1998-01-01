В Петербурге продается квартира, фигурировавшая в деле сенатора Арашукова

, 17:54 Эксклюзивное видео 56

Пятикомнатные апартаменты в элитном доме на Песочной набережной выставлены на продажу на городском портале о недвижимости.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Арест Арашукова 34

В Санкт-Петербурге продается роскошная квартира, которую ранее обыскивали по делу сенатора Арашукова. Оъявление о продаже пятикомнатных апартаментов в элитном комплексе «Новая звезда» на Песочной набережной появилось на городском портале недвижимости.

Фотографии интерьеров совпадают с опубликованными Следственным комитетом кадрами обысков после задержания Рауфа Арашукова.

Двухуровневую квартиру площадью 260 квадратных метров оценили в 99 миллионов рублей.

— Предлагается к продаже двухуровневая квартира площадью 260 кв. м. с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. Авторская отделка в современном стиле, создан оригинальный и комфортный интерьер, — говорится в объявлении.

Пятый канал

Администратор на ресепшен пояснил, что в этом доме продается не одна квартира, а их общее число составляет 78.  

Ранее Пятый канал рассказывал о резонансном задержании сенатора Совета Федерации. 

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