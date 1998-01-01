По делу Арашуковых в розыск объявлены два топ-менеджера газовых компаний

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В федеральном розыске оказались топ-менеджеры из газовой отрасли, Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 33

Следственный комитет объявил в федеральный розыск двух топ-менеджеров из газовой отрасли, подозреваемых в причастности к делу Арашуковых, сообщает сайт СКР.

Правоохранители разыскивают исполняющего обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова. Их подозревают в участии в многомиллиардных хищениях природного газа, которые организовал Рауль Арашуков, отец арестованного сенатора.

Напомним, сенатор от КЧР Рауф Арашуков был задержан правоохранительными органами 30 января в здании Совфеда. Вскоре также были задержаны его отец Рауль и брат Руслан, и еще несколько лиц, подозреваемых в участии в ОПГ, организованной Раулем Арашуковым. Основная статья обвинения — мошенничество, связанное с хищением природного газа. Кроме того, Рауфа Арашукова также обвиняют в убийстве и давлении на свидетелей.

Ранее Пятый канал сообщал, что защита Рауля Арашукова обжаловала его арест.

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Арест Арашукова 33
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