Пранк или скрытая реклама? В сети обсуждают фото с Tesla на буксире у старенькой «Волги»

Пользователи Facebook спорят о происхождении фотографии, на которой «Волга» буксирует Tesla Model X. Снимок опубликовал на своей странице обладатель электрокара.
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К нему в комментарии пожаловали пользователи, мнения которых о ситуации разошлись. Пока одни шутили про «Как тебе такое, Илон Маск?», другие заинтересовались характеристиками батареи в условиях русской зимы.
Были и те, кто назвал фотографию розыгрышем — ведь человек, купивший автомобиль за 150 тысяч долларов, может себе позволить эвакуатор.
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Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором беспилотная Tesla сбивает российского робота.