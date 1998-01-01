Пранк или скрытая реклама? В сети обсуждают фото с Tesla на буксире у старенькой «Волги»

Пользователи Facebook спорят о происхождении фотографии, на которой «Волга» буксирует Tesla Model X. Снимок опубликовал на своей странице обладатель электрокара.

— Я в сообществе Тесловодов состою и регулярно просматриваю чатик. Сегодняшнее фото (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — подписал автор свой пост.

К нему в комментарии пожаловали пользователи, мнения которых о ситуации разошлись. Пока одни шутили про «Как тебе такое, Илон Маск?», другие заинтересовались характеристиками батареи в условиях русской зимы.

Были и те, кто назвал фотографию розыгрышем — ведь человек, купивший автомобиль за 150 тысяч долларов, может себе позволить эвакуатор.

— Галимый пранк. Вы реально верите в это? (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.) — спрашивает комментатор.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором беспилотная Tesla сбивает российского робота.