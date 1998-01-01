Сугробы-рекордсмены: Высота снежного покрова в Петербурге достигла полуметра

Петербургские сугробы достигли максимума за эту зиму. Еще утром метеорологи намеряли 49 сантиметров, но потом еще намело. Город идет на рекорд.

Ориентир, зима 2010–2011 годов — самая снежная за все время метеонаблюдений в Северной столице, а это полтора века. Тогда было 55 сантиметров к январю и 73 сантиметра в марте.

В этом году в январе выпала почти двойная норма снега, 188% от среднемесячной нормы осадков, за семь дней февраля еще половина месячной.

Чтобы показать сколько это, общественники меряют сугробы Петербурга картонным Киркоровым, его рост метр 90.

В Кронштадте объемы вывозимого снега измеряют подводными лодками, типа «Санкт-Петербург», в день по 3-4 штуки, а из самого города его вывезли столько, что, если собрать в одном месте — получится почти пирамида Хеопса.