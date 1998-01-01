Борьба с сосульками: Кто отвечает за чистку крыш от снега

С улиц Петербурга с начала зимы вывезли более двух миллионов 200 тысяч кубометров снега. Объем пирамиды Хеопса два миллиона 500 тысяч кубических метров. И это уже больше, чем той самой, рекордной зимой восемь лет назад.

Тогда, кстати, от снега рухнула крыша одного из гипермаркетов, были жертвы и пострадавшие.

Чтобы трагедия не повторилась, в городе заработала спецбригада по контролю за крышами общественных зданий.

К ним особое внимание, поскольку у каждого третьего нежилого помещения в городе хозяин неизвестен.

Как власти города справляются с этой проблемой — подробнее в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Петербурге высота снежного покрова достигла полуметра.