В столице Сирии проходит пятый по счету Фестиваль сирийской промышленности. Власти арабской республики рассчитывают на привлечение иностранных инвестиций для скорейшего восстановления экономики страны, разрушенной в ходе войны.

Представитель организатора выставки рассказал, что впервые такое мероприятие было проведено в 2015 году для того, «чтобы поддержать сирийскую промышленность и показать людям, что все равно, хоть и война, но продукты и товары есть».

— Сперва он проводился только в Дамаске, но затем и в других провинциях, которые были освобождены от террористов с тем, чтобы показать местным жителям, что победа одержана не только в военном отношении, но и в производственном, — рассказал он.

На первых фестивалях свою продукцию представляли около 55 производителей, на сегодняшний день — уже 135. В основном, это бытовая химия, продукты питания, текстиль, мебель и электротовары.

Один из участников выставки, житель Дамаска рассказал, что занимается пошивом мужской одежды.

— Раньше мы производили на экспорт — в страны Европы, Африки, в Россию. Сейчас мы возвращаемся на мировой рынок. Что касается России, то межправительственные торговые комиссии прорабатывают этот вопрос для возобновления торговли между нашими странами, — отметил он.

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