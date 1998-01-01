Снегопады в Москве, потепление на юге России — прогноз погоды на грядущую неделю

, 17:20 Эксклюзивное интервью 12

Главный метеоролог России Роман Вильфанд составил подробный прогноз погоды специально для Пятого канала.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3593

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд рассказал Пятому каналу о том, к каким погодным условиям стоит готовиться на неделе с 11 по 17 февраля жителям всей России в целом и столичному региону в частности. Как отметил синоптик, первая половина недели продолжит тенденцию оттепели, но среда и четверг принесут легкий мороз, более привычный для февраля.

— В ночь на понедельник температура еще вполне отрицательная, от -2 до -7, но днем столбик термометра уже переползет нулевую отметку — максимальное значение будет в диапазоне от ноля до -2, — сообщает специалист.

Со вторника в столицу придет почти весеннее тепло — термометры в Москве покажут до +3 градусов, ожидаются весьма обильные осадки.

— Мокрый снег, снег — осадки будут характерны для всех дней недели, потому что температурный фон днем будет положительным, — предупреждает Вильфанд.

Больше всего осадков москвичам стоит ожидать в среду и четверг — в эти дни через центр европейской части России будет проходить фронтальный раздел. Во второй половине недели ожидается похолодание — ночью до -10 градусов, днем не выше ноля. Однако перепады между ночными и дневными показателями будут незначительными, в целом погоду можно назвать мягкой и комфортной для февраля.

Краткое потепление также ожидает всю европейскую часть России и часть Западной Сибири — например, Красноярский край в понедельник сможет похвастаться температурой, на 12 градусов превышающей февральскую норму.

— Конечно, это означает, что минимальная температура будет около 25-30 градусов со знаком «минус», но это очень теплая погода для этого времени года для центра и севера Красноярского края, — отмечает метеоролог.

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А в южной части Западной Сибири, наоборот, грядет похолодание. Впрочем, как сообщает Вильфанд, температура в этой части страны ниже нормы держится уже достаточно давно — и к концу грядущей недели наконец-то начнет понемногу повышаться.

В Центральном и Северо-Западном федеральных округах России на следующей неделе ожидается долгожданное похолодание. По прогнозам синоптиков, температура ночью будет опускаться до -10, а днем держаться в пределах от -2 до -4 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал о потеплении, которое пришло в Россию на первую половину февраля.

Тема:
Погода 3593
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