Российская военная полиция обеспечила безопасность гумконвоя ООН и САК в Сирии

, 8:51 Репортаж 37

Самое необходимое, особенно продукты и медикаменты, было доставлено в лагерь беженцев Эр-Рукбан.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарной миссии ООН и Сирийского Арабского Красного полумесяца. В лагерь беженцев Эр-РукбАн доставили все самое необходимое, в первую очередь — продукты и медикаменты. Всего больше тысячи тонн. Этой помощи люди ждали несколько месяцев. Все из-за американской военной базы, командование которой не пропускало ни один гуманитарный конвой якобы по соображениям безопасности. Для транспортировки груза потребовались больше 160 машин. Треть после выполнения поставленной задачи уже вернулась в Дамаск. Ожидается, что скоро в лагерь Эр-Рукбан отправится еще одна колонна с помощью для беженцев.

И все же многие лагеря беженцев сейчас стремительно пустеют. Сирийцы потянулись в родные места, чтобы помогать в восстановлении разрушенных боевиками городов.

Рабочих рук и строительной техники не хватает. А многие населенные пункты просто стерты с лица земли. Люди разбирают завалы практически вручную. О том, как кипит работа в Восточной Гуте, в материале Валентина Трушнина.

Ранее Пятый канал рассказывал, что военные США рассказали об окончательных сроках вывода американских войск из Сирии.

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