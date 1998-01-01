«Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита

На Украине в разгар предвыборной кампании продолжается борьба с инакомыслящими, в том числе, с религиозными деятелями. Из ряда вон выходящий случай произошел в киевском аэропорту «Борисполь» в среду, 13 февраля, где власти задержали наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона (Харона), и готовят его к депортации.

Парадокс заключается в том, что этот священнослужитель является гражданином Украины, и куда его собираются выслать, не понятно.

— Дорогие братья и сестры! — обратился секретарь Гедеона протодиакон Антоний в Facebook. — Нас задержали в аэропорту «Борисполя» и владыку депортируют. Куда? Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют — просто непонятно. Сейчас, к сожалению, задержали. Просим всех о молитвах.

ВКонтакте @gedeon.haron

По словам Антония, ранее архимандрит рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал, как второй за неделю храм УПЦ осквернили в украинском Запорожье.