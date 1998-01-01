Петербург ждут сильнейшие февральские и мартовские метели

, 9:09 Репортаж 56

Весны, говорят синоптики, можно ожидать только к апрелю.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3607

Не только весь февраль, но еще и март будет в центральной России — зимним месяцем. И лишь в апреле придёт весна, например, в Москву. Столица сегодня пережила настоящий снежный мини-апокалипсис, побит рекорд двадцатилетия. И это белокаменную зацепило краем Балканского циклона, который, как можно судить по названию, пришел в Россию из южной Европы. Кто как с ним справляется расскажет Павел Панов.

Оставить машину дома и спуститься в метро — пожалуй единственная возможность добраться до работы или учебы. Кажется сегодня сугробы везде — на улицах и во дворах, тротуарах и переулках. Привычно задушенная пробками Москва, этим днем окончательно скована заторами. Столичные коммунальщики оказались не готовы к аномальному снегопаду. За сутки выпала треть месячной нормы снега.

С последствиями Балканского циклона, который еще до столицы России успел плотно засыпать десятки европейских городов, не справляется даже шестидесятитысячная армия московских дворников и свыше двух тысяч машин. В мегаполисе сохраняется желтый уровень погодной опасности и пока городские власти снимать его не торопятся.

Сетуют на аномалию небесной канцелярии. Дескать, с таким снегопадом никто бы не справился. И это не смотря на то, что в Москве по сути никаких финансовых ограничений на уборку нет. Сколько потратит местное ГУП «Автомобильные дороги», столько бюджет и компенсирует.

А вот Петербург справился с еще более сложным испытанием. В январе снег не шел лишь два дня — точно аномалия. За месяц коммунальщики вывезли с улиц, тротуаров и дворов почти три миллиона кубометров снега. Специалисты работали круглосуточно.

В соседнем Хельсинки в этом году хорошей уборкой похвастаться не могут. С одной стороны частные компании заинтересованные в получении прибыли и в больших объемах, стараются интенсивно убирать снег с улиц и тротуаров, с другой вывозить-то некуда — снегоплавильные станции переполнены. Сейчас огромные снежные замки вырастают на центральных площадях. Новая рукотворная ледяная башня появилась даже возле кафедрального Собора. Временные валы можно встретить вдоль центральных улиц столицы Финляндии.

Петербург же в этом году взял ото всех только лучшее. Грамотное распределение сил и добросовестная, командная работа властей и коммунальщиков не позволила городу встать в пробках, даже во время самых сильных снегопадов.

И это при весьма ограниченном финансировании. Сколько по контракту выделено — настолько и можно рассчитывать — вне зависимости от режима работы небесной канцелярии. С лучшим финансированием город сможет сделать еще больше. А чтобы на снегопады реагировать более гибко, можно использовать столичный опыт с открытием госучреждения.

А пока, Петербург вновь ждут испытания. Синоптики прогнозируют очередной циклон. И как показывает практика — ориентироваться в Северной столице на зиму календарную — не стоит. Впереди еще сильнейшие февральские и мартовские метели.

Тема:
Погода 3607
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