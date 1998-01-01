«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»

, 7:42 33

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что проект «Газпрома» будет завершен независимо от поправок к Газовой директиве.

Фото: Twitter @RusMission_EU

Тема:
Северный поток — 2 107

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов не сомневается в будущем «Северного потока — 2», пишет «Экономика сегодня».

Дипломат заявил, что энергетический проект будет введен в эксплуатацию независимо от вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС, которые были согласованы 13 февраля на переговорах представителей Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

Речь идет о правилах европейского рынка для газопроводов из третьих стран, в частности морских участков. Согласно правилам ЕС, газодобывающие компании не могут выполнять функции дистрибьютора в Европе. В свое время эти принципы и позиция болгарских властей привели к закрытию «Южного потока».

8 февраля Германия и Франция подписали соглашение об условиях переговоров с Россией по «Северному потоку—2». Согласно документу, Берлин занимает главенствующую позицию среди европейских государств в реализации энергетического проекта. Кроме того, компромисс касается правил транспортировки газа в ЕС.

Тема:
Северный поток — 2 107
13 февр
Как поправки к Газовой директиве Евросоюза отразятся на «Северном потоке — 2»
8 февр
Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2»
8 февр
Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России
7 февр
Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»
7 февр
Макрон прогнулся: Франция выступит против «Северного потока—2»
29 янв
В Госдуме ответили на заявление депутата Рады о «Северном потоке — 2»
28 янв
Варшава будет вынуждена согласовывать маршрут своего газопровода с Москвой
27 янв
Упорные: США снова стараются помешать строительству «Северного потока — 2»
27 янв
Польша признала бессмысленность попыток помешать «Северному потоку—2»
26 янв
Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:23
Умер политик, который баллотировался в президенты США 28 лет подряд
8:09
Слепаков госпитализирован в столичную больницу
8:08
Актер Станислав Бондаренко вывел в свет беременную жену — фото
8:00
Студия Disney представила первый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
7:53
Украина депортировала архимандрита канонической церкви в США
7:46
Модель Хайди Клум беременна от молодого любовника
7:42
«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»
7:32
Познакомьтесь с другим Петром III в его Картинном доме в Ораниенбауме
7:26
Дочь Пугачевой и Галкина «проинспектировала» гардероб своих близких — видео
7:14
«До тла» — в Ингушетии сгорел крупный магазин стройматериалов
7:07
Лайфхак: Как без перчаток покрасить вещь краской из баллончика
7:01
«Согнулась в три погибели!» — родная дочь ударила Дану Борисову перед побегом из дома
6:49
СКР проверит инцидент с UTair, которая вынудила мать инвалидов купить 11 билетов
6:33
Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков
6:21
Любовь к футболу по-итальянски: Фанаты «Лацио» ранили четырех иностранцев ножом
6:15
Медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану спустя 74 года
5:49
Обыски прошли в крупнейших агрохолдингах России
5:33
Любовь в разных формах: Google посвятил главную страницу Дню святого Валентина
5:01
14 февраля — День святого Валентина
4:55
В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

13 февраля

Как поправки к Газовой директиве Евросоюза отразятся на «Северном потоке — 2»

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама