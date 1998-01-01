Российский постпред при ЕС Владимир Чижов не сомневается в будущем «Северного потока — 2», пишет «Экономика сегодня».

Дипломат заявил, что энергетический проект будет введен в эксплуатацию независимо от вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС, которые были согласованы 13 февраля на переговорах представителей Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

Речь идет о правилах европейского рынка для газопроводов из третьих стран, в частности морских участков. Согласно правилам ЕС, газодобывающие компании не могут выполнять функции дистрибьютора в Европе. В свое время эти принципы и позиция болгарских властей привели к закрытию «Южного потока».

8 февраля Германия и Франция подписали соглашение об условиях переговоров с Россией по «Северному потоку—2». Согласно документу, Берлин занимает главенствующую позицию среди европейских государств в реализации энергетического проекта. Кроме того, компромисс касается правил транспортировки газа в ЕС.