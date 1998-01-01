Депортированный епископ Гедеон опубликовал видеообращение из самолета

Епископ канонической Украинской православной церкви Гедеон опубликовал видео с борта самолета, в котором обратился ко всем переживающим за его судьбу.

— Третьи сутки в самолете, отправляют туда, не знаю куда, но на все воля Божья. Благодарю всех за духовную и молитвенную поддержку, — сказал священник.

Викарий Киевской епархии епископ Макаровский Гедеон накануне, 14 февраля, был задержан представителями Госпогранслужбы Украины в киевском аэропорту Борисполь после прилета из США. После допроса сотрудниками СБУ, на котором священнику стало плохо, у Гедеона изъяли украинский паспорт. За этим последовала его депортация из страны. Священнослужителя прод дулами автоматов посадили в самолет и отправили в Соединенные Штаты.

По словам руководителя Госпогранслужбы Незалежной Олега Слободяна, представителю канонической УПЦ вменяется «антиукраинская пропаганда». Вероятно, «пропагандой» было названо выступление Гедеона 5 февраля в Конгрессе США. Владыка Гедеон передал американскому госсекретарю Майклу Помпео официальное обращение УПЦ с призывом рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих на Украине. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.