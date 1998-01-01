СК: Уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши здания ИТМО в Петербурге

, 19:23 Эксклюзивное видео 289

ЧП произошло в одном из корпусов здания университета на Ломоносова, 9 в субботу, 16 февраля.

Фото, видео: Пятый канал

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения здания университета ИТМО в Петербурге. Чрезвычайное происшествие произошло днем в субботу, 16 февраля.

По предварительной информации, из-за нарушения проведения ремонтных работ упала колонна, за ней рухнули перекрытия с пятого по первый этаж. В результате, в здании, в котором в этот момент проводились факультативные занятия, оказались заблокированы более 20 человек. 81 был экстренно эвакуирован.

Как рассказал Пятому каналу один из работников института, который в начале обрушения успел выбежать из здания, когда потолок начал падать, большая часть обломков полетела в лестничный проем среднего подъезда. Поэтому аудитории практически не задело.

На место оперативно приехали службы спасения, сотрудники МЧС приступили к аварийно-спасательным работам. В результате выяснилось, что никто чудом не погиб. Сейчас спасатели работают над вызволением людей из здания.

Также на месте присутствует глава города Александр Беглов. По приезду он поблагодарил спасателей за слаженную работу и оперативные действия.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых запечатлен момент обрушения здания.

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