Синоптик: Уже ночью 18 февраля в Петербург вновь вернутся морозы

Минусовые температуры после резкой оттепели вернутся в Петербург уже ночью 18 февраля. Температура воздуха в ближайшую ночь составит -10 градусов. Об этом Пятому каналу сообщила дежурный синоптик метеоцентра «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, непривычная февральская оттепель в Северной столице была вызвана теплым атлантическим циклоном.

— Но уже сегодня волна тепла начала спадать, и усилился северо-западный ветер, — сказала она.

Также синоптик подчеркнула, что в некоторых частях региона минусовая температура ночью 18 февраля может достигнуть -15 градусов. Однако в понедельник днем в Петербурге вновь начнется потепление до нуля градусов.

— Вся следующая неделя будет характеризоваться контрастной погодой. В пятницу, 22 февраля, в регион опять вернутся морозы, — добавила Елена Волосюк.

Ранее Пятый канал сообщал, что во второй половине февраля и в марте Северную столицу ждут сильнейшие метели.