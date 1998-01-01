Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о причинах обрушения корпуса ИТМО

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Владимир Кириллов пояснил журналистам, что кровля рухнула из-за стройматериалов, а сейчас на месте работает оперативный штаб.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ, Пятый канал

Тема:
Обрушение в ИТМО 29

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, что стало причиной обрушения кровли в одном из зданий университета ИТМО.

— Причиной (обрушения — прим. ред.) послужило не рассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций, — сообщил вице-губернатор.

Также Кириллов сказал, что в данный момент ведется проверка информации о следах гнили, обнаруженных на балках здания. По словам вице-губернатора, в этих утверждениях, возможно, есть доля истины.

Сейчас, по поручению главы города Александра Беглова развернут оперативный штаб по ликвидации последствий, ведется проверка конструктивных особенностей здания. Известно, что площадь обрушения составила 1000 квадратных метров.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький рассказал журналистам, что к полудню 17 февраля спасателями установлены опоры, продолжается эвакуация наиболее ценного оборудования. Работа сотрудников МЧС осложняется сильным ветром.

Ранее Пятый канал рассказывал о спасении абитуриентки Алисы Демкиной из обрушившегося здания ИТМО.

Тема:
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