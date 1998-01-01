«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской госкомпании PDVSA

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По неподтвержденной информации, российское кредитно-финансовое учреждение опасается санкций США.

Фото: РИА Новости / Александр Демьянчук

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 81

«Газпромбанк» принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной государственной компании PDVSA и приостановить проведение всех операций с ней. Данная мера направлена на минимизацию возможных рисков из-за санкций Вашингтона против Каракаса, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на Reuters.

США объявили 28 января «экономическую войну» Венесуэле, пытаясь повлиять на внутриполитическую ситуацию в республике. После этого PDVSA якобы перевела банковские счета своих совместных предприятий в «Газпромбанк». Однако в российском финансово-кредитном учреждении эту информацию опровергли.

Ранее Пятый канал сообщал, какие последствия могу наступить для мирового рынка нефти в случае возможной гражданской войны в Венесуэле.

Тема:
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