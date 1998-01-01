Видео: Мадуро осудил Трампа за заявления в «нацистском стиле»

, 16:33 Эфирная новость 7

Венесуэльский политик рекомендовал президенту США командовать своей, а не чужой армией.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 82

Лидеры США и Венесуэлы снова обменялись любезностями. Выступая в Международном университете штата Флорида в Майами, Дональд Трамп внезапно обратился к военным Венесуэлы и стал им открыто угрожать, требуя, чтобы они встали на сторону оппозиции.

— Мы здесь, чтобы объявить: в Латинской Америке наступает новый день! Вы можете продолжить поддерживать Мадуро, но если вы выберете это, у вас не будет безопасного пристанища или легкого выхода. Вы потеряете все, — заявил президент США.

Николас Мадуро в ответ рекомендовал Трампу командовать своей, а не чужой армией.

— Заявления Трампа сделаны практически в нацистском стиле. Кто главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы? Дональд Трамп из Майами? Он думает, что является владельцем нашей страны, — заметил политик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, также прокомментировала заявление Трампа.

— Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу, — отметила дипломат.

Кстати, американский народ снова выступил против своего президента. Во многих крупных городах прошли митинги: люди возмущены решением Трампа ввести чрезвычайное положение лишь для того, чтобы настоять на своем и в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее Пятый канал рассказал, что Трамп продолжает упрашивать военных Венесуэлы предать Мадуро.

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