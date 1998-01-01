Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, лишившихся дохода

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В ежегодном Послании к Федеральному собранию президент России рассказал о поддержке граждан, временно оказавшихся без работы.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 19

В Послании к Федеральному собранию президент России предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые временно оказались без дохода.

Российский лидер отметил, что оказавшихся в сложной жизненной ситуации граждан не нужно загонять в тупик и предоставить отсрочку по ипотечным платежам.

— Это непростая задача: здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать, — отметил Путин.

В начале 2019 года Центральный банк предложил предоставлять ипотечные каникулы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно поправкам в закон, заемщик вправе обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма ипотеки не превышает 10 миллионов рублей.

Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это Послание президента стало 15-м по счету.

Тема:
Послание президента ФС 2019 19
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