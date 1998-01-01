Соратник Трампа назвал «наитупейшей идеей» его решение вывести войска из Сирии

«Наитупейшей идеей» назвал решение Дональда Трампа вывести из Сирии американские войска соратник президента США сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Как сообщает ФАН, об этом стало известно газете The Washington Post. Издание пересказывает диалог между Грэмом и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом на Мюнхенской конференции. Сенатор поинтересовался, правда ли Америка собирается вывести из Сирии войска. И когда получил от главы Пентагона утвердительный ответ с объяснением, что это было указанием президента США, объявил, что впредь больше не намерен поддерживать Трампа и больше не считает себя сторонником администрации США.

— Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал, ― цитирует издание реплику Линдси Грэма.

Как ранее сообщал Пятый канал, Дональд Трамп объявил о победе над террористами и выводе американских войск из Сирии 19 декабря.

После этого из-за разногласий с президентом ушел в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис. Решение оказалось шоком и для сенаторов и конгрессменов из числа сторонников Трампа. Некоторые из них писали письма с просьбой отменить решение, а Линдси Грэм назвал тогда вывод войск из Сирии «огромной ошибкой в стиле Обамы».