На Пятом канале акция День Добрых Дел для Саши Пономарева

На Пятом канале традиционный День Добрых Дел. 21 февраля вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для десятилетнего Саши Пономарева.

У мальчика остеосаркома — это рак кости. В больнице он провел уже полгода: прошел девять курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но пораженный участок нужно удалить. Чтобы спасти ногу от ампутации, необходим дорогостоящий протез. Стоит он больше трех миллионов рублей — для семьи это сумма неподъемная.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и Yota.

Ранее Пятый канал сообщал о результатах денежных сборов для Данилы Мануйлова.