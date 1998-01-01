На Пятом канале акция День Добрых Дел для Саши Пономарева

, 10:33 Эфирная новость 66

У мальчика остеосаркома — это рак кости. Он уже прошел девять курсов химиотерапии, но чтобы спасти ногу от ампутации, необходим дорогостоящий протез.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 226

На Пятом канале традиционный День Добрых Дел. 21 февраля вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для десятилетнего Саши Пономарева.

У мальчика остеосаркома — это рак кости. В больнице он провел уже полгода: прошел девять курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но пораженный участок нужно удалить. Чтобы спасти ногу от ампутации, необходим дорогостоящий протез. Стоит он больше трех миллионов рублей — для семьи это сумма неподъемная.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и Yota.

Ранее Пятый канал сообщал о результатах денежных сборов для Данилы Мануйлова.

Тема:
День Добрых Дел 226
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