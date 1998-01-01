Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Данилы Мануйлова

15 февраля Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел», организованной совместно с фондом «Подари жизнь». Накануне героем нашего сюжета стал 16-летний Данила Мануйлов. С младенчества его на прочность испытывают страшные болезни.

Когда Даниле был всего год, врачи поставили ему диагноз ДЦП. Спустя десять лет — уже более страшный диагноз — болезнь Ходжкина. Стандартной химиотерапии такая болезнь не поддается. Для ее лечения семье подростка нужно было 1,2 миллиона рублей. И это всего лишь один курс.

С помощью зрителей Пятого канала 14 февраля удалось собрать 11,9 миллиона рублей. Данила Мануйлов и его семья выражают вам огромную благодарность.