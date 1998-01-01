Видео: Опубликован новый посмертный клип рэпера Децла

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Совместная работа Кирилла Толмацкого с Marrell, вошла в альбом «MXXXIII (10:33)» 2014 года.

Фото: ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 60

В сети опубликован новый посмертный клип Кирилла «Децл» Толмацкого «Dope», сообщает Telegram-канал «360.tv». Совместный с Marrell трек вошел в альбом 2014 года «MXXXIII (10:33)».

Как рассказал Marrell, Толмацкий в свое время делал на эту песню большие ставки. Когда трек вышел в рамках альбома, поклонники не обратили на него внимание. Клип, который снимался также в 2014 году, не был опубликован ранее по разным причинам, в том числе из-за недоснятых кадров.

Marrell также отметил, что когда Децла не стало, все его альбомы резко стали популярны в iTunes и заняли все позиции в первой десятке.

— Фанаты Кирилла начали атаковать меня комментариями и сообщениями, мол, где же клип, они прямо требовали его. Где ж вы раньше все были? Когда вы были так нужны Кириллу своей поддержкой в его творчестве. Я собрал этот клип из того, что смог достать. Эти кадры должны порадовать глаза поклонников Кирилла, ведь теперь только не вышедший материал способен и дальше давать людям чувство, что Кирилл жив! — добавил музыкант.

Ранее Пятый канал сообщал, что сын рэпера Децла Антоний заподозрил в афере своего деда Александра Толмацкого и журналиста Романа Супера. По словам 13-летнего подростка, они запланировали съемки документального фильма об умершем музыканте и уже даже объявили о сборе денег. Однако оба не имеют на это никакого права.

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