В Кремле рассказали о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил недовольство Владимира Путина выполнением его поручений по защите российского бизнеса от необоснованного преследования по «экономическим» статьям, пишет «Экономика сегодня».

Речь идет о затягивании уголовных дел в отношении предпринимателей, пояснили в Кремле. Песков отметил, что в ходе обращения к парламенту Путин недвусмысленно сказал об этом.

— Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз. Характер и формулировки Послания не допускают каких-то трактовок, размывания идей и ориентиров, — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля добавил, что сам перечень поручений еще не приобрел окончательный и конкретный вид, и напомнил, что надзор за соблюдением законности в судебной системе осуществляет Генпрокуратура. По его словам, поручения сформулируются в течение нескольких дней, документ будет содержать конкретные сроки и лица, ответственные за исполнение.

Выступая с Посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», и отметил, что ситуация в этой сфере мало изменилась с момента его прошлых замечаний.

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