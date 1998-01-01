В Кремле рассказали о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса

, 14:51 Интервью 96

Тема защиты предпринимательства от необоснованных уголовных дел фигурировала в Послании президента Федеральному собранию.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил недовольство Владимира Путина выполнением его поручений по защите российского бизнеса от необоснованного преследования по «экономическим» статьям, пишет «Экономика сегодня».

Речь идет о затягивании уголовных дел в отношении предпринимателей, пояснили в Кремле. Песков отметил, что в ходе обращения к парламенту Путин недвусмысленно сказал об этом.

— Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз. Характер и формулировки Послания не допускают каких-то трактовок, размывания идей и ориентиров, — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля добавил, что сам перечень поручений еще не приобрел окончательный и конкретный вид, и напомнил, что надзор за соблюдением законности в судебной системе осуществляет Генпрокуратура. По его словам, поручения сформулируются в течение нескольких дней, документ будет содержать конкретные сроки и лица, ответственные за исполнение.

Выступая с Посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», и отметил, что ситуация в этой сфере мало изменилась с момента его прошлых замечаний.

Ранее Пятый канал рассказывал об уголовном деле в отношении основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви. Его подозревают в крупном мошенничестве, а именно хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал арест бизнесмена «чрезвычайным для экономики».

Тема:
Послание президента ФС 2019 37
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