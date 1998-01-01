ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

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Украина рассчитывала оказать давление на Россию после задержания трех кораблей с 24 членами экипажа на борту, которые устроили провокации в Азовском море, 25 ноября 2018 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 206

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил без удовлетворения запрос киевских властей о применении новых обеспечительных мер по инциденту, который произошел в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские корабли ВМС устроили намеренные провокации.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.

В российском ведомстве отметили, что в запросе, основанном на информации адвокатов и родственников задержанных моряков, не были представлены новые аргументы. Ранее Киев уже подавал аналогичный запрос, на который Россия дала исчерпывающий ответ.

Украинская сторона якобы осталась недовольна качеством медицинской помощи, оказанной морякам с кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В заявлении указано, что трое заключенных нуждаются в специализированном лечении.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Керченском проливе снова усилен пограничный контроль.

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Инцидент в Керченском проливе 206
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