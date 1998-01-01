Видео: Пострадавший в смертельной аварии на Невском рассказал о произошедшем

Мужчина, пострадавший в аварии на Невском проспекте в ночь на 24 февраля, рассказал, что произошло. Они приехали с друзьями в Санкт-Петербург из Женевы, где они катались на сноуборде. По словам мужчины, чтобы скоротать время до «Сапсана» в Москву, они решили перекусить и прогуляться по центру города.

— Мы перешли дорогу от Московского вокзала, потом вышли на Невский проспект, десять минут где-то прошли и буквально сразу же вылетел автомобиль. Мы как-то успели отскочить, а нашей девочке, Лене, крепко досталось. Восемь часов шла операция, сейчас она в реанимации, — рассказывает мужчина.

По словам пострадавшего, автомобиль летел на огромной скорости. «В трезвом состоянии на такой скорости не ездят», — сказал мужчина.

Сейчас пострадавшие находятся в Мариинской больнице. Состояние двоих мужчин оценивается как средней тяжести, женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее Пятый канал рассказывал, что установлены личности погибших и пострадавших в результате наезда на Невском проспекте. Напомним, в ночь на 24 февраля мужчина на BMW X6 протаранил пятерых прохожих на главном проспекте Санкт-Петербурга.

От сильного удара погибли двое — 40-летний гражданин США Тодд К., и россиянка Екатерина К. В больницу доставлены трое: Андрей А. и Павел Т. 1986 года рождения, а также Елена Т., 1989 года рождения.

Шокирующие кадры происшествия на Невском — от удара пешеходов буквально разбросало по тротуару.