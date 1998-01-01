«Вел себя как рыцарь»: Бармен рассказал о погибшем в ДТП на Невском американце

Погибший в ДТП на Невском проспекте в Петербурге гражданин США Тодд Кроуэл был завсегдатаем местных баров. Как рассказал Пятому каналу бармен одного из заведений Руслан Подойницын, гибель 40-летнего Кроуэла стала для его знакомых большим потрясением.

— Я работаю в этом баре 2,5 года, и за это время видел Тодда очень много раз. Мы знаем его с хорошей стороны. Это ДТП оставило след, все сегодня нам писали, все в шоке. Он был хороший, очень добрый, все его любили. Любой гость скажет о нем только хорошие слова. Очень культурный был человек. Знакомился с девушками, но также очень культурно, вел себя как рыцарь, — рассказал он.

Подойницын отметил, что американец никогда не злоупотреблял алкоголем — «все время уходил на своих ногах».

Он также рассказал, что некоторые из посетителей этого заведения видели это смертельное ДТП.

— Очень трагическая обстановка. Все писали, что в шоке от происходящего, как человек мог… Некоторые ребята были хорошо с ним знакомы, — отметил молодой человек.

Ранее проживающий в Петербурге американец Кеннон Борделон рассказал Пятому каналу о последнем в жизни вечере своего друга Кроуэла.

Тодд Кроуэл — 40-летний американец, приехавший в Россию с побережья Джорджии. В своем Facebook он отметил Санкт-Петербург как место жительства уже в 2015, хотя приехал в Северную столицу раньше.

В ночь на 24 февраля на Невском проспекте водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте. Виновник аварии был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Пятый канал публиковал шокирующие кадры с наездом на пешеходов на Невском проспекте.