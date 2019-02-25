Около 100 тысяч жителей Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии

Около 100 тысяч жителей Барнаула остались без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Отмечается, что также под отключение холодного водоснабжения попали 80 соцобъектов, среди которых 24 детских образовательных учреждения — школы и детские сады. К 12-ти из них организован подвоз воды. В остальных занятия либо отменены, либо ведутся по сокращенной программе.

Специалисты «Росводоканала» стараются оперативно устранить последствия порыва на сетях. Установлено, что лопнула задвижка на сети.

Ранее Пятый канал сообщал об аварии на трубопроводе в Хакасии, которая оставила без горячей воды и отопления более десяти тысяч человек.