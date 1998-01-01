Медведи проснулись в сибирских регионах России из-за слишком раннего наступления весны в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

Отмечается, что конец февраля в Сибири выдался самым теплым за последние 50 или даже 100 лет. Дневная температура воздуха в СФО в последнюю неделю поднимается аж до двух градусов тепла. Предположительно, именно по этой причине в ряде регионов из спячки начали выходить медведи. Кроме того, жители некоторых регионов уже начали замечать на улицах бабочек.

Как Пятому каналу сообщили в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей», к 25 февраля в зоопарке проснулись почти все медведи.

— Первым проснулся тяньшанский белокоготный медведь по кличке Памир. Он проснулся на прошлой неделе и уже чувствует себя хорошо. Гуляет по вольеру, достаточно бодр и весел. В конце прошлой недели начали просыпаться и выходить из своих берлог гималайские медведи. Также проснулся бурый медведь по кличке Буян, — рассказал сотрудник парка Олег Чипура.

По его словам, обычно косолапые жители зоопарка просыпаются на полторы или две недели позднее, однако в этом году на них повлияли ранние для февраля плюсовые температуры.

Как, в свою очередь, отмечают в ТАСС, конец зимы в сибирских регионах тоже будет теплым. Например, в Кемеровской области и Республике Алтай ожидается до +6 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что настоящую весну россиянам стоит ждать ближе к 27 марта.