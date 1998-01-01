Два топ-менеджера ставропольских структур «Газпрома» задержаны по делу Арашуковых

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О новых подозреваемых сообщили в Следственном комитете.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 45

Во вторник, 26 февраля, в Ставропольском крае были задержаны двое высокопоставленных руководителей региональных предприятий «Газпрома», сообщили в Следственном комитете РФ.

Заместитель директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов и исполняющий обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная стали подозреваемыми в резонансном деле Арашуковых. Кроме того, в розыск объявлены некие Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

По данным следствия, фигуранты получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. Другие подробности пока не приводятся. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для Борисова и Валешной.

Ранее Пятый канал рассказывал о массовых обысках по делу Рауфа и Рауля Арашуковых в Ставрополье, Карачаево-Черкессии и Дагестане.

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