Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в конце февраля

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В это время стоит уделить как можно больше внимания здоровью. Не исключено, что у многих проявятся заболевания, которые давно не давали о себе знать.

Фото: Amanda G / Flickr.com

Тема:
Погода 3637

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в период с 27 февраля по 2 марта. В это время возможно значительное ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. Специалисты рекомендуют уделить как можно больше внимания своему здоровью и стараться не перегружать себя.

Организм человека может отреагировать на магнитные колебания совершенно по-разному. Не исключено, что у многих появятся головные боли, нарушится работа сердечно-сосудистой системы, возникнет бессонница и упадок сил. Все неприятные симптомы должны исчезнуть уже в начале марта.

В пик магнитной бури — 28 февраля и 1 марта — эксперты также советуют стараться избегать конфликтов, вероятность которых очень велика.

Ранее магнитная буря обрушилась на землю 24 июля.

Тема:
Погода 3637
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