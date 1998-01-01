«Главное — безопасность пассажиров»: Эксперт о закрытии неба над Пакистаном

, 16:16 Эксклюзивное интервью 56

В связи с обострением индо-пакистанского конфликта пролет над исламской республикой запрещен — нескольким российским рейсам пришлось менять маршруты.

Фото, видео: ТАСС / Silas Stein

Индо-пакистанский конфликт, тлевший годами, обострился — военные из Пакистана заявили, что сбили два индийских МиГа и взяли в плен пилотов. В связи с этим власти страны решили закрыть воздушное пространство над Пакистаном, чем нарушили авиасообщение — нескольким рейсам из России пришлось менять направление.

Авиаэксперт Анатолий Кнышов рассказал Пятому каналу, по каким правилам действует мировая авиация и что ждет любителей летать над Азией.

Эксперт пояснил, что обычно страны выделяют одну воздушную трассу для каждой авиакомпании, по которой могут летать как чартеры, так и рейсовые самолеты. Любой выход за пределы этой трассы считается нарушением воздушного пространства государства.

Анатолий Кнышев добавил, что экипажи российских авиакомпаний должны были проинформировать о закрытии таких воздушных трасс еще до вылета. Так как информации о запрете не было, пилоты направились по заданному маршруту и столкнулись с «закрытым» небом уже в полете.

Относительно длительности запрета на полет над Пакистаном эксперт отметил, что ситуация может затянуться, но главное здесь — обеспечить безопасность людей.

— Нам главное — безопасность пассажиров. Пусть месяц будет, пусть год — будут облетать другими маршрутами, через государства, где открыты трассы, — подчеркнул Кнышев.

В сложившейся ситуации российским авиакомпаниям придется договариваться с другими странами, чьи воздушные трассы открыты. Вероятнее всего, альтернативные маршруты будут дороже, так как любой обход по более длинному пути порождает дополнительные издержки.

Конфликт в небе над Пакистаном кроме неудобств для туристов, породил разночтения и неясности. Изначально, Пакистан заявил, что было сбито два МиГа индийских ВВС, а пилоты взяты в плен. На это МИД Индии парировал: сначала было заявлено о том, что индийские ВС сбили F-16 пакистанских ВВС, а затем — что один из якобы сбитых индийских самолетов был пакистанским. Впрочем, потерю одного из МиГов индийское внешнеполитическое ведомство подтвердило.

Ранее Пятый канал публиковал видео с допросом мужчины, который, вероятно, является пилотом сбитого МиГа.

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