Туристы из Петербурга прервали путешествие из-за Индо-пакистанского конфликта

Самолет с российскими туристами, следовавший из Санкт-Петербурга в тайский город Краби развернулся на подлете к воздушному пространству Пакистана. Сообщается, что разворот связан с закрытием воздушного пространства исламской республики.

Накануне в небе над Индо-пакистанской границей произошел ряд инцидентов, который можно считать эскалацией конфликта двух государств. Ключевое событие — заявление Пакистана о двух сбитых МиГах ВВС Индии, которые якобы нарушили воздушное пространство республики. В доказательство приводится видео с горящими обломками и запись допроса мужчины в военной форме, который говорит, что он пилот и индус.

Самолет с туристами из Петербурга развернулся недалеко от Самарканда и теперь следует домой. Похожая судьба постигла рейс «Аэрофлота» из Москвы в Бангкок — ему пришлось сесть в аэропорту Ташкента. Сейчас решается вопрос с размещением пассажиров.

Ранее Пятый канал публиковал видео с «дрифтом» бизнес-джета в Шереметьево.