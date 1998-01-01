Путин выразил уверенность в скором разгроме терроризма в Сирии

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Глава государства отметил, что очаги сопротивления существуют, но в скором времени и они будут подавлены.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Пятый канал

Есть и отдельный план по нормализации обстановки в Сирии. Об этом сообщил Путин после коллегии МВД.

— Идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, кто вовлечен в этот конфликт создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма. Связано это в том числе и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской арабской республики и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности, — заявил журналистам президент.

Также глава государства выразил уверенность в стабилизации обстановки, не смотря на «отдельные очаги сопротивления террористов».

— Они подавляются сейчас, я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно, — заключил Путин.

По словам президента, вопрос о выводе всех вооруженных иностранных сил с территории Сирии он обсуждал накануне с премьером Израиля. Беньямин Нетаньяху поддержал позицию Москвы.

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