«Ведрами тушили»: Житель дагестанского села Тисси-Ахитли рассказал о страшном пожаре

14 взрослых и восемь детей остались без жилья в результате чудовищного пожара, который произошел вечером в пятницу, 1 марта, в селе Тисси-Ахитли в республике Дагестан. 17 домов сгорели, из них 11 дотла. По одной из основных версий, искра из дымохода печи в одном из домов попала на сено и из-за этого начался пожар.

Как в интервью Пятому каналу рассказал один из жителей села по имени Абдул, тушить пожар приехали более пяти тысяч человек из соседних населенных пунктов. Люди сообща помогали пожарным бороться с огнем.

— Весь район поднялся, где-то тысяч пять человек было. Три-четыре ряда сделали и с речки, пожарные также приехали, с соседних районов тоже приехали, помогли. В основном местные жители поднялись — около пяти тысяч человек. Тушили ведрами, таскали ведра. Ряд сделали с речки и друг другу ведра передавали. С одной речки метров 300, с другой метров 500. Потом сильный ветер поднялся и невозможно было тушить. Пожарные чуть-чуть опоздали, но тоже подъехали. Если бы пожарных не было — все селение бы сгорело, — рассказал Абдул.

Местные жители рассказывают, что пожарные не сразу смогли доехать поскольку дорога, которая ведет к населенному пункту, слишком узкая. Огонь же распространялся с бешеной скоростью из-за ветра и из-за слишком плотной застройки Тисси-Ахитли.

— Часов в девять возник очаг пожара, справа возле мечети, где-то в метрах 10-15 вверх от мечети. Ветер поднялся и оттуда пошло. И моментально через полчаса захватило где-то приблизительно 15-20 хозяйств. Дома сгорели со всем имуществом, со скотом, все сгорело, — подытожил местный житель.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в 11 часов 2 марта на главной площади Комсомольска будет организован сбор гуманитарной помощи для погорельцев. Неравнодушных людей просят привозить ненужные вещи, которые могут понадобиться людям, оставшимся без жилья.